적극행정 사례 등 직원간 공유

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현)은 정부·규제혁신 및 적극행정 추진 일환으로 16일 ‘제1회 보훈인사이트 토킹’을 운영했다고 밝혔다.

보훈 인사이트 토킹 프로그램을 통해 오는 10월까지 각 과 업무 담당자들이 참여해 민원 현장에서 경험한 친절·불친절 및 적극행정 사례들을 직원들과 공유한다.

또 든든한 보훈 정책과제 발굴 등 내·외부 고객의 불편·건의사항 등을 논의하게 된다.

이날 인사이트 토킹에서는 국가유공자 수송시설증 이용 개선 등 3개 과제를 발굴하고, 신체검사 고객 응대시 친절·불친절 사례를 직원들과 공유했다.

향후 광주지방보훈청에서 발굴된 과제 등을 처본부에 건의하는 등 보다나은 정부를 위한 정부·규제혁신, 적극행정 사업을 추진해나갈 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr