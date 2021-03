승부수 띄운 안철수 "국민의힘과 합당 추진…野대통합만이 살길"(종합)

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대표가 야권 대통합을 위해 국민의힘과 합당을 추진하겠다는 의사를 공식적으로 꺼냈다. 서울시장 보궐선거 야권 단일화 후보가 되지 않을 경우에도 합당 가능성은 열어뒀다.

안 대표는 16일 국회에서 "저는 야권단일 후보가 돼 국민의힘과 통합선거대책위를 만들어 야권 대통합의 실질적인 기반을 다지겠다"며 "서울시장이 돼 국민의당 당원동지들의 뜻을 얻어 국민의힘과 합당을 추진하겠다"고 밝혔다.

안 대표는 "양당 합당의 기반 위에서 3단계로 범야권의 대통합을 추진함으로써 정권교체의 교두보를 반드시 놓겠다"며 "이것은 제가 국민에 드리는 약속이기도 하지만, 시대가 야권 전체에 내리는 명령이라고 생각한다"고 설명했다.

윤석열 전 검찰총장과 안 대표가 함께 제3지대의 다른 길로 갈 것이라는 얘기에 대해서는 '가짜뉴스'라고 표현하며 선을 그었다. 이에 대해 안 대표는 "기가 찰 일"이라며 "이러한 가짜뉴스를 그동안 누군가는 끊임없이 물밑에서 퍼뜨리며 저를 괴롭혀 왔다"고 말했다.

그는 또 "대통합만이 살길"이라며 "대통합만이 문재인 정권의 무능과 폭정을 저지시킬 수 있다. 대한민국이 헌법정신을 지키고 법치를 지키고 상식의 사회로 가려면 대통합의 길을 가야 한다"고 강조했다.

서울시장 보궐선거 야권 단일화를 오세훈 국민의힘 후보와 추진하고 있는 가운데 안 대표가 단일 후보가 되지 않더라도 합당 추진을 할 수 있다는 점을 분명히 했다. 안 대표는 이날 기자회견 후 기자들과 만난 자리에서 '단일 후보가 안 되더라도 대통합을 위해 합당까지 열어두고 있다는 건가'라는 질문에 "그렇다"고 답했다.

이어 안 대표는 "여러 경우의 수, 조건을 놓고 생각하는 게 아니다. 단일 후보가 되든 되지 않든 서울시장 선거 야권 승리하기 위해 모든 힘 다할 것"이라며 "야권 대통합 이뤄서 분열 되지 않고 대선 치러 정권 교체가 될 수 있도록 최선 다하겠다"고 얘기했다.

서울시민들에게 본인을 향한 지지를 부탁하는 것도 잊지 않았다. 안 대표는 "여당의 어떤 공작에도 끄떡없는 사람이 후보가 돼야 하기에 깨끗하고 흠 없는 저를 선택해 달라고 호소했다"며 "안철수의 승리는 야권 전체의 승리다. 정권 교체를 염원하는 모든 분들을 단일대오를 만드는 출발점이다. 한 치의 불안감 없이, 안철수를 믿고 선택해 주시면 된다"고 말했다.

