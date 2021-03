코스피 FOMC '눈치'.. 경기민감株 '눈길'

코스피, FOMC 관망세

시장금리 상승 대안 기대

경기회복 기대감 커져

경기민감株 관심

[아시아경제 황준호 기자] 오는 16~17일(현지시간) 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 국내 증시가 관망세에 접어들었다. 미국의 중앙은행 격인 연방준비제도(Fed)의 금리 전망에 따라 시장 금리나 증시 자금의 향방이 바뀔 수 있어, 눈치 작전에 들어간 것이다. 다수의 전문가는 완화적 통화 정책 방향이 제시될 것으로 보고 있지만, 최근 가파라진 시장 금리 상승세에 대한 대안이 나오기를 기대했다. 시장에서는 경기 민감주(株)에 대한 관심이 커졌다.

16일 오전 9시26분 현재 코스피는 0.16% 오른 3050.72를 가리키고 있다. 전날에는 최고 3065.17까지 올라서다가 3026.14까지 내리는 등락을 반복하다 8.68포인트 하락한 3045.71에 마감했다.

코스피를 구성하는 912개 종목 중 561개 종목이 올랐지만 지수는 하락 마감했다. 국민연금을 포함한 연기금도 52거래일만에 순매수했지만 그간 증시를 주도한 종목이 내리면서 지수에 하락 압력을 가했다. 코스피 시총의 26%를 차지하는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 6,071,930 전일가 81,800 2021.03.16 12:21 장중(20분지연) 관련기사 삼성-LG와 ‘ㅇㅇ’ 협력!! 관련주 수익률 ‘잭팟’! 오늘만 드립니다삼성전자, 글로벌 1위 기업과 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 빅딜!! ‘주가급등’ 자부합니다“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 1.21% 내렸고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 2,000 등락률 +1.47% 거래량 1,957,578 전일가 136,500 2021.03.16 12:21 장중(20분지연) 관련기사 美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장SK하이닉스, 최근 5일 기관 135만 2722주 순매도... 주가 13만 8000원(-1.43%)외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close (2.50%)도 떨어졌다. 기관과 외인은 두 종목을 집중 매도했다.

이 같은 혼조세는 FOMC 결과를 확인할 때까지 지속될 전망이다. FOMC에서는 경기 전망, 점도표, 기준금리 전망 등이 제시된다. 특히 지켜봐야 할 것은 최근 증시의 하락 압력으로 작용하고 있는 미 10년물 국채 등 시장금리의 상승세에 대한 FOMC 참여 위원들의 의견과 대안이다.

허영주 한국투자증권 연구원은 "Fed 위원들이 장기 금리에 대한 안정화 조치에 나설 가능성이 높다는 점에서 국채 금리가 변동성을 줄이면서 밴드 내 움직임을 보일 가능성이 있다"고 전망했다.

이경민 대신증권 연구원은 "최근 경제지표 호조, 1조9000억달러 규모 부양책 시행 등으로 Fed가 경기나 물가 전망을 상향 조정할 가능성 높다"며 "이로 인해 금리와 물가 상승 부담도 지속될 여지가 있다"고 밝혔다. 이어 "FOMC에서 투자자들의 기대치를 충족시키지 못할 경우에는 글로벌 금융시장 변동성이 확대될 가능성도 염두에 두고 FOMC 성명서와 점도표 변화 여부를 확인하는 것이 필요하다"고 내다봤다.

시장에서는 경기 민감주에 대한 관심이 커지고 있다. 그간 증시를 주도하던 IT 관련 성장주보다는 경기 회복에 따라 실적이 좌우되는 종목에 대한 관심이 높아졌다. 15일에는 건설업종, 자동차 조선주 포함된 운송장비업종 등이 상승했다. 시장에서는 FOMC를 앞두고 기관과 외인이 경기 회복에 배팅했다고 평가했다. 기관은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 893,000 전일대비 73,000 등락률 -7.56% 거래량 562,364 전일가 966,000 2021.03.16 12:21 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]폭스바겐의 폭탄 선언…LG화학·SK이노베이션 '급락'LG-SK 소송이 쏘아올린 작은 공…폭스바겐 배터리 내재화 가속도美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close , GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 400 등락률 +0.99% 거래량 562,836 전일가 40,350 2021.03.16 12:21 장중(20분지연) 관련기사 미국발 훈풍에 '네 마녀의 날, 사뿐히'[e공시 눈에 띄네]코스피-4일GS건설, 보통주당 1200원 현금배당 결정 close , 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 200 등락률 -0.23% 거래량 597,289 전일가 87,200 2021.03.16 12:21 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-12일"中양회, V자 회복 출발점 될까"백신경제 증시 키워드 '콘택트' close , 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 500 등락률 -0.41% 거래량 242,541 전일가 122,000 2021.03.16 12:21 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업 노조, 임단협 교섭 난항에 19일 올해 첫 파업 예고 코스피 'FOMC 눈치게임'.. 경기민감株 떴다한국조선해양, 4163억 규모 VLCC 4척 수주 close , 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 200 등락률 -0.23% 거래량 2,123,621 전일가 85,800 2021.03.16 12:21 장중(20분지연) 관련기사 美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피 'FOMC 눈치게임'.. 경기민감株 떴다 close 를, 외인은 기아차, LG화학, 호텔신라 등을 사들였다.

이재윤 SK증권 연구원은 "최근 한달간 코스피와 외국인 수급의 상관계수는 0.85에 이른다"며 "금리와 물가 상승 압박에 따라 리플레이션(경기회복)에 투자가 이뤄졌다"고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr