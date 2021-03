文대통령 "LH 부동산투기, 국민께 큰 심려 송구" (상보)

16일 국무회의 주재하며 대국민 사과메시지…"성실하게 살아가는 국민께 큰 허탈감과 실망 드려"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 16일 한국토지주택공사(LH) 전·현직 직원들의 부동산 투기 문제와 관련해 "국민께 큰 심려를 끼쳐드려 송구한 마음"이라며 "특히 성실하게 살아가는 국민께 큰 허탈감과 실망을 드렸다"고 사과했다.

문 대통령은 이날 오전 청와대에서 국무회의를 주재하며 모두발언을 통해 이같이 말하며 "우리 사회 부패구조를 엄중히 인식하며 더욱 자세를 가다듬고 무거운 책임감으로 임하고자 한다"고 다짐했다.

그러면서 "공직자들 부동산 부패를 막는 데서부터 시작해 사회 전체에 만연한 부동산 부패 사슬을 반드시 끊어내겠다"고 했다.

문 대통령은 이어 "이해충돌을 방지하는 제도적 장치를 마련하는 것과 함께 공공기관 스스로 직무윤리규정을 강화하고 사전예방과 사후제재 감독과 감시체제 등 내부통제 시스템을 강력히 구축해야 한다"고 주문했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr