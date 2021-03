중진공, 기술사업화 역량강화 사업 참여 中企 모집

사업화 기획부터 기술이전까지…사업화 추진 유형별 맞춤 지원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 사업화되지 않은 정부 연구개발(R&D) 완료판정 기술 또는 특허 등록된 기술을 보유한 중소기업의 기술사업화 역량 강화를 지원한다고 16일 밝혔다.

중소기업 기술사업화 역량 강화 사업은 중기부와 중진공이 2017년부터 중소기업의 신제품 출시를 통한 매출 확대와 기술사업화 역량 제고를 위해 운영 중인 사업이다. 진단을 바탕으로 사업화지원, 시장친화형 기능개선 및 기술이전을 맞춤형으로 제공해 성공적인 사업화를 돕는다. 기술완성도, 제품의 시장성, 사업화 역량을 진단해 ▲사업화유망(TC) ▲기술강화 추진기업(MC) ▲사업화 기술 보유기업(TM)으로 추진 유형을 구분해 맞춤 지원한다.

사업화지원은 개발기술의 시장성 보완을 통한 성공적인 시장진입을 위해 사업화 기획, 제품 성능 향상, 시장 마케팅 등을 32개사를 대상으로 최대 8000만원까지 지원한다. 시장친화형 기능개선은 기술성 보완이 필요한 기술을 보유한 기업을 대상으로 시장요구에 맞춘 기능개선 및 성능향상을 위한 추가 기술개발을 지원하며 코로나19로 인한 중소기업의 R&D 부담완화를 위해 20개사에 최대 1억원(사업비의 90% 이내)까지 지원한다. 기술이전은 완성도 및 시장성이 우수한 기술을 보유한 기업이 기술이전을 희망하는 경우 기술거래 플랫폼 등록 및 기술 마케팅을 지원하고, 기술신탁을 통한 기술거래 및 보호도 추진한다.

참여를 희망하는 기업은 17일부터 내달 1일까지 중진공 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다. 기업 당 1개 과제에 대해 신청 가능하고 자세한 문의는 중소기업 통합콜센터 또는 중진공 스마트진단기술처로 하면 된다. 김학도 이사장은 "올해부터는 기술거래 활성화를 위해 기업이 보유한 특허등록 기술에 대한 기술가치평가를 지원해 공신력 있는 시장가치를 산정할 수 있도록 돕고, 전문가를 통한 기술거래 전략수립 등도 지원할 예정"이라면서 "보유기술의 성공적인 사업화를 희망하는 중소벤처기업의 많은 참여를 바라며 중진공은 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

