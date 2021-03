"제주로 미식(美食)여행을" 롯데호텔 제주, '아시아 인 제주' 프로모션

싱가포르·베트남 칠리크랩·반세오 등 12종

카페 해온에서 즐기는 싱가포르 슬링



[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 제주는 오는19일부터 5월31일까지 동남아 여행의 대표 메뉴를 선보이는 '아시아 인 제주(Asia in Jeju)' 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다. 이번 프로모션에는 동남아 여행을 가면 꼭 맛본다는 대표 메뉴 12종과 이국적인 커피, 칵테일 등이 준비됐다.

이 프로모션은 올데이 다이닝 레스토랑 더 캔버스부터 페닌슐라, 카페 해온 세 곳에서 이용 가능하다. 더 캔버스에서는 싱가포르 '칠리크랩', 베트남 '반세오', '레드커리' 등을 차례로 맛볼 수 있다. 전 메뉴 모두 마스터 셰프가 엄선한 청정 식재료를 활용한 뷔페 메뉴를 즐길 수 있다. 디너 전용 상품으로 이용시간은 오후 6시부터 저녁 9시30분까지다. 가격은 성인 기준 11만8000원부터다(세금·봉사료 포함).

페닌슐라에서는 '코코넛 밀크 스무디 커피'를 준비했다. 사계절 온수풀 해온에 위치한 '카페 해온'에서는 노을을 연상시키는 핑크빛 칵테일 싱가포르 슬링(Singapore Sling)을 즐길 수 있다.

롯데호텔 제주 관계자는 "앞으로도 세계 미식 여행을 테마로한 다양한 페스티벌을 계속 만들어갈 계획"이라며 "고객에게 특별한 미식 경험을 선사할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr