[e공시 눈에 띄네]코스피-15일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 53,900 전일대비 300 등락률 +0.56% 거래량 53,045 전일가 53,600 2021.03.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[PF]아이에스동서, 울산 개발지역 토지 확보용 자금 조달 close =1324억원 규모 금오생활권1구역 주택재개발정비사업 공사계약 해지통보 접수

▲ 케이씨씨글라스 케이씨씨글라스 344820 | 코스피 증권정보 현재가 44,050 전일대비 600 등락률 -1.34% 거래량 61,382 전일가 44,650 2021.03.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-4일케이씨씨글라스, 3분기 영업익 191억...전분기比 280% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close =생산라인 파손으로 여주공장 가동 중단, 긴급 보수를 통한 대체 가동 진행

▲ 유수홀딩스 유수홀딩스 000700 | 코스피 증권정보 현재가 5,540 전일대비 40 등락률 -0.72% 거래량 6,598 전일가 5,580 2021.03.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 반대매도가 걱정이라면 증권사 신용/ 미수 고객 30분 즉시 대환 대박 스.탁.론낙폭과대주 종목 장세, 변동성 주의.. 나의 신용투자 전략은2019 1월 미 연준의 선택은.. 모두가 선택한 스탁론 close =주총 의안상정가처분 신청 취하

▲ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,300 전일대비 340 등락률 +5.70% 거래량 15,376,092 전일가 5,960 2021.03.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 'FOMC 눈치게임'.. 경기민감株 떴다대우건설, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.17%대우건설 "최대주주, 매각 추진 진행중인 사항 없다 답변" close =AOA로부터 1173억원 규모의 ICC 국제중재사건 제기

▲ 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 12,750 전일대비 450 등락률 +3.66% 거래량 89,596 전일가 12,300 2021.03.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 동부건설, 보통주 1주당 900원 현금배당 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[e 공시 눈에 띄네]코스피-29일 close =638억원 규모의 대구 수성구 공동주택 신축공사 수주

▲ 미래산업 미래산업 025560 | 코스피 증권정보 현재가 3,290 전일대비 90 등락률 +2.81% 거래량 279,418 전일가 3,200 2021.03.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일[e공시 눈에 띄네]코스피-19일미래산업, 쌍방울과 22억 규모 마스크 제조장비 공급 계약 close =한 주당 가액을 100원에서 500원으로 조정하는 주식병합 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr