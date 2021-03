청소년 동아리 최대 200만원 지원

31일까지 모집... 청소년 자치연합 ‘유·자·청’ 6기 신규회원 모집… 18일까지 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 지역 청소년들의 주체성과 창의성을 키우기 위한 ‘자몽(夢)프로젝트’와 ‘유·자·청’ 등, 이색적 네이밍이 돋보이는 청소년 활동 지원 사업에 나섰다.

‘자유롭게 꿈꿔라!’란 뜻을 담아 지어진 이름, ‘자몽(夢)프로젝트’는 청소년들의 동아리 활동을 지원하는 사업이다.

청소년들이 동아리 기획·운영 및 예산 집행까지 전 과정을 주도하며 꿈꾸던 아이디어를 실현할 수 있도록 각 동아리에 100만원에서 200만원 이내의 활동비를 지원한다.

동아리 주제는 문화·예술·사회참여 등을 비롯한 자유 주제 또는 영상·미디어·목공 등 특수 장비와 도구를 필요로 하는 특화동아리 중 선택할 수 있다.

지역 내 초등학교 5학년 이상 재학생이나 구에 거주하는 12~19세 청소년 3명 이상으로 구성된 동아리면 신청 가능하다. 신청 기간은 이달 31일까지다.

구는 최종 선정된 동아리들을 대상으로 보조금 교육을 실시해 청소년들이 올바르게 보조금을 사용할 수 있도록 도울 예정이다.

또 ‘자몽(夢)프로젝트’를 도울 대학생 멘토 ‘자몽(夢)지원단’을 선발, 이들을 각 동아리에 배치해 동아리 예산 사용을 비롯한 활동 전반을 지원하도록 한다.

참여를 희망하는 청소년은 구청 홈페이지 ‘고시/공고’란에 게시된 신청서를 작성해 이메일(dldnjs927@ydp.go.kr)로 제출하거나 구 미래교육과를 방문해 신청하면 된다.

‘유·자·청’은 ‘유별나고 자유로운 청소년 자치연합’의 줄임말로, 올해 6기 신규 회원을 모집한다. 회원들은 공부팀, 재능팀, 지구팀 등 3개 팀으로 에 각각 소속돼 활동할 예정이다.

공부팀은 ▲대학생 멘토링 프로그램을 통한 학습법 개선 ▲청소년 세미나 ▲관심 분야 탐구 및 토론활동, 재능팀은 ▲유튜브 채널 관리 ▲청소년 축제 기획 및 진행 ▲관심 분야 프로젝트 기획, 지구팀은 ▲환경 문제 온·오프라인 홍보 및 실천 프로젝트 ▲환경 정화 활동 등에 참여하게 된다.

영등포구에 거주하는 14세 이상 청소년이면 누구나 참여 가능하다. 모집은 오는 18일까지로 참여를 희망하는 청소년은 홍보 포스터에 인쇄된 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

이번 ‘자몽(夢)프로젝트’와 ‘유·자·청’에 참여하는 학생들은 올해 하반기에 열리는 ‘청소년 자치한마당’ 및 ‘포포페스타’ 등 축제에서 무대에 올라 끼와 열정을 마음껏 펼칠 기회를 얻게 된다.

채현일 영등포구청장은 “이번 ‘자몽(夢)프로젝트’와 ‘유·자·청’은 청소년들에게 주체적으로 행동하는 다양한 경험을 제공함으로써 재능을 키우고 가능성을 탐색하는 길잡이가 될 것으로 기대한다”며 “영등포 청소년들이 꿈의 날개를 활짝 펼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr