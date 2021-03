압수한 LH 직원 휴대폰 절반이 '깡통'…스모킹건 확보 차질 빚나

경찰, 민변 등 의혹 제기 1주일 뒤 압수수색

압수한 스마트폰 가운데 절반 대화·통화기록 등 삭제돼

스마트폰 기록, 투기 정황 '스모킹건' 확보에 중요

경찰청 본청 장비로 디지털 포렌식 재개 방침

[아시아경제 임주형 기자] 경기 광명·시흥 3기 신도시 땅 투기 의혹을 받는 한국토지주택공사(LH) 직원 13명으로부터 경찰이 압수한 휴대전화 가운데 절반은 이른바 '깡통'인 것으로 전해졌다. LH 직원들의 신도시 투기 의혹을 수사하고 있는 경찰은 앞서 휴대전화 디지털 포렌식 분석을 통해 '스모킹건(결정적 단서)'을 확보할 방침이었다.

15일 '채널A' 보도에 따르면 경찰은 현재 땅 투기 의혹을 받는 LH 직원 13명의 휴대전화를 압수해 디지털 포렌식을 하고 있다.

디지털 포렌식은 컴퓨터 공학 기술을 이용, 데스크탑이나 스마트폰 등 디지털 기기에 남아있는 범죄 단서와 증거 등을 수집하는 절차를 이르는 말이다.

문제는 이들 직원으로부터 압수한 휴대전화들 가운데 절반이 통화·문자기록 등이 삭제돼 사실상 '깡통' 상태인 것으로 드러났다는 데 있다. 특히 휴대폰 내 디지털 기록들은 여러차례 삭제돼 디지털 포렌식으로 복구가 어려운 상태인 것으로 전해졌다.

이렇다 보니 LH 직원들의 투기 의혹에 대한 경찰의 수사가 차질을 빚을 수도 있다는 우려가 나오고 있다.

앞서 경찰은 지난 9일 LH 본사 등을 압수수색하고, 관련 피의자들에 대해 출국금지 조치를 내린 바 있다. 참여연대·민주사회를 위한 변호사모임(민변)이 처음 투기 의혹을 제기한 지 1주일 만에 시행된 강제수사였다.

경찰은 이날 오전 9시30분부터 경남 진주 LH 본사, 과천의왕사업본부(과천), 광명시흥사업본부(광명) 등 3개소와 LH 직원 13명의 주거지를 압수수색 했으며, 컴퓨터 하드디스크와 직원 휴대전화, 전자문서 등을 확보했다.

이 가운데 특히 휴대전화는 '스모킹건'을 확보할 가장 중요한 증거 중 하나로 전해졌다.

이번 투기 의혹은 일부 LH 직원들이 업무상 지위를 이용해 공중에 미공개된 정보를 근거로 투기를 했는지 여부를 입증하는 것이 관건인데, 이를 규명하려면 이들 직원들이 지인·가족 등과 나눈 문자·통화 기록 등이 결정적 증거가 될 수 있기 때문이다.

이렇다 보니 경기남부경찰청은 최신 포렌식 장비가 있는 경찰청 본청에 직원들의 휴대전화를 보내 추가 디지털 포렌식을 진행할 방침이다.

또 경찰은 이르면 이번 주부터 LH 직원 13명과 퇴직자 2명을 불러 조사를 진행할 방침이며, LH 직원 외에 투기 의혹으로 고발된 공무원, 시의원에 대한 수사도 속도를 내고 있는 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr