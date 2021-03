외국계 SC제일은행도 배당성향 20% 이내 수준으로 결정

[아시아경제 김효진 기자] 외국계 은행인 SC제일은행도 금융당국 권고에 따라 2020년도 배당성향(당기순이익 중 배당금총액 비율)을 20% 이내 수준으로 하기로 15일 이사회에서 결의했다.

이날 이사회에서는 배당금 총액을 잠정 순이익의 20% 이내인 490억원으로 결정한 것으로 알려졌다. 정확한 당기순이익과 배당성향 등은 오는 31일 공시되는 사업보고서에서 공개될 예정이다.

앞서 금융당국은 국내 5대 금융지주와 동시에 외국계 은행에도 배당성향 20% 이내를 권고했다. "코로나19 사태 장기화로 불확실성이 커짐에 따라 금융지주와 은행이 예년보다 배당을 줄여 손실흡수 능력을 확충할 필요가 있다"고 이유를 설명했다.

이에 KB금융지주·하나금융지주는 배당성향을 20%로 축소해 배당금을 16∼20% 정도 깎았고, 우리금융지주와 외국계 은행인 한국씨티은행도 배당성향을 20%로 결정했다. 신한금융지주만 금융당국 권고를 넘어선 22.7%로 배당성향을 결정했다.

SC제일은행의 2018년 배당성향은 50.6%(현금배당 1120억원), 2017년에는 45.68%(1250억원)로 높은 편이었다. 2019년 말에는 SC제일은행의 대주주인 스탠다드차타드 NEA에 배당금으로 총 6550억원을 지급해 배당성향이 208.3%나 됐다. 다만 이 때는 SC그룹 인수 예정인 '상각형' 조건부 후순위채권 6000억원 발행과 연계된 5000억원의 중간배당액이 포함돼 배당액이 많이 늘었다.

