서울시교육청 "교직원·돌봄인력 백신 우선접종 환영"

[아시아경제 한진주 기자] 방역당국이 유치원·초등학교 1~2힉년 교사와 보건교사, 돌봄인력 등을 코로나19 백신 우선접종 대상에 포함한 것에 대해 서울시교육청이 환영한다는 입장을 밝혔다.

15일 서울시교육청은 "코로나19 예방접종 대응추진단이 2분기 백신 접종 시행계획 에 특수교육·장애아 보육, 유·초·중·고 보건교사, 유치원·초등학교 1~2학년 교직원 과 돌봄인력을 예방접종 우선 실시 대상에 포함한 것을 적극 환영한다"고 말했다.

조희연 서울시교육감은 "서울시교육청의 모든 교직원은 코로나 시기 학생들의 학업과 안전한 생활이 지속될 수 있도록 노력해왔고 교원 백신 우선 접종은 그 노력의 결실"이라며 "정부의 이번 결정을 환영하며, 실제 접종이 원활히 이루어질 수 있도록 서울시교육청도 최선을 다하겠다"고 설명했다.

이어 “백신 확보 여력이 된다면 안전한 교육환경을 위해 나머지 교직원들에 대해서도 우선 접종을 고려해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

