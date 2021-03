[아시아경제 박종일 기자] 유성훈 금천구청장이 15일 주민과 함께 ‘새봄맞이 대청소’에 나섰다.

이날 유성훈 구청장은 다가오는 봄을 맞아 새마을지도자 100명과 함께 2개조로 나눠 오전 6시50분부터 8시까지 시흥동, 독산동 일대의 주요도로 및 골목길 대청소를 실시했다.

앞서 유성훈 구청장은 14일 새마을운동금천구지회 ‘새생명살림-산악봉사대’와 함께 삼성산 정화활동을 벌였다.

유성훈 금천구청장은 “다가오는 봄을 맞아 구민들이 새 기분 새 뜻으로 활기찬 내일을 준비할 수 있길 바란다”며 “금천을 쾌적하고 살고 싶은 도시로 만들기 위해 주민과 함께 노력해 나가겠다”고 전했다.

