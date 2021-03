전남도교육청 ‘제2기 교육참여위원회 구성 설명회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 15일 오후 청사 대회의실에서 도민설명회를 갖고 제2기 교육참여위원회 구성에 나섰다.

이날 설명회는 학생과 학부모, 교육시민단체, 지역교육참여위원회 위원 등이 참석한 가운데 제1기 참여위원회 활동 기한이 오는 5월 종료됨에 따라 새로운 위원회 구성을 위해 실시했다.

제2기 위원은 ▲학생 ▲학부모 ▲교직원단체 ▲교육시민사회 ▲지역 인사 등 각 9개 영역에서 신청받아 내달 16일까지 위촉할 예정이다.

위원회는 추천관리위원회의 심사와 추천을 거쳐 30명의 위원(당연직 3명 포함)을 위촉해 5월 중순 위촉식을 가질 예정이다.

도교육청은 이날 도민설명회를 시작으로 22개 시군별 설명회도 함께 실시할 예정이다.

자세한 내용은 전남도교육청과 각 지역교육지원청 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

