[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 미세먼지에도 안심하고 놀 수 있는 공공형 실내놀이터인 ‘오색깔깔 키즈 실내놀이터’(양천구 목동남로 106-23)를 운영 중이다.

놀이터 입구에 설치된 출입구형 스마트 loT 에어샤워기는 실내로 유입되는 미세먼지를 차단한다.

운영시간은 화요일부터 토요일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지로, 매주 월요일과 일요일, 법정공휴일에는 휴관한다. 사회적 거리 두기 단계를 준수, 이용 정원의 30%로 운영하고 있으며, 이용 시간 전·후에 실내 소독을 철저히 하고 있다.

