경기경제과학원, 반려동물용품 사업화 지원 나선다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 도내 반려동물용품 산업 경쟁력 제고를 위해 '반려동물용품 사업화지원 사업'을 추진한다.

경기경제과학원은 이달 말까지 반려동물용품 사업화지원 사업에 참여할 기업을 모집한다고 15일 밝혔다.

이 사업은 우수 반려동물용품 중소기업을 발굴해 제품 상용화와 판로개척을 지원하는 사업이다.

특히 올해 코로나19 장기화에 대비해 기업들의 비대면 온라인 판로개척 지원 부문을 신설해 SNS 콘텐츠 제작, 홍보 영상 제작, 온라인 광고 노출 비용 등을 지원한다.

부문별 지원 내용을 보면 '상용화' 부문은 총 12개사를 선정해 신규 디자인개발 또는 금형 개발에 소요되는 총 비용의 70%를 1500만원 한도로 지원한다.

'판로개척' 부문은 총 55개사를 선정해 반려동물 관련 국내외 전시회 및 온라인 판로개척 지원 소요비용의 70%를 최대 200만원까지 지원한다.

신청 자격은 경기도 소재 반려동물용품 산업 관련 중소기업이다. 신청 방법은 이달 말까지 이지비즈 홈페이지(www.egbiz.or.kr)에 하면 된다.

경기경제과학원은 지난해에도 관련 사업을 운영해 상용화 지원 12개사와 판로개척 지원 50개사 등 총 62개사를 지원했다.

