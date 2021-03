[특징주]효성첨단소재, 어닝 서프라이즈 '52주 신고가 기록'

[아시아경제 이선애 기자] 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 342,000 전일대비 27,500 등락률 +8.74% 거래량 149,857 전일가 314,500 2021.03.15 10:18 장중(20분지연) 관련기사 효성첨단소재, 검색 상위 랭킹... 주가 7.31%[클릭 e종목]효성첨단소재, 1분기 어닝서프라이즈 '목표주가↑'[e공시 눈에 띄네]코스피-4일 close 가 어닝 서프라이즈 전망에 52주 신고가를 기록했다. 올해 1분기의 실적이 시장의 예상을 훌쩍 뛰어넘을 것이란 전망이 반영된 것으로 풀이된다.

15일 오전 10시 현재 효성첨단소재는 전거래일대비 8.50% 오른 34만1500원에 거래되고 있다. 장중 52주 신고가인 34만3000원까지 올랐다.

이날 키움증권은 효성첨단소재에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 개선을 고려해 46만8000원으로 기존 대비 약 9% 상향 조정한다고 밝혔다.

효성첨단소재의 올해 1분기 영업이익은 651억원으로 전년 동기 대비 128.5% 증가하며, 최근 급격히 높아진 시장 기대치(463억원)를 크게 상회할 전망이다. 주력 사업부문인 타이어보강재의 판가/가동률 개선이 예상되고, 기타부문도 아라미드/탄소섬유가 견고한 수익성을 지속하고 있는 가운데 베트남 스판덱스 플랜트의 스프레드 상승이 전망되기 때문이다.

올해 상반기에는 아라미드 증설 설비의 기계적 완공을 한다. 올해 7월부터 증설 효과(1250톤→3750톤)가 본격 반영될 전망이다. 또한 생산능력은 3750톤이지만, 실제 생산량은 공정 개선으로 추가적으로 개선될 가능성도 있다. 아라미드는 전기차용 타이어의 캡플라이부분에 나일론과 혼용되면서 강성을 보강하는데 사용되고 있다. 이동욱 키움증권 연구원은 "5G 광케이블 수요 증가 및 전기차 시장 확대로 동사의 아라미드 증설분은 바로 소화되면서 동사 하반기 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다"고 전망했다.

