[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 한국소비자단체협의회가 주관하는 올해의 '소비자권익증진 상' 수상자로 선정됐다.

경기도는 이 지사가 15일 '세계소비자권리의 날'을 기념해 서울 명동 전국은행연합회 국제회의실에서 열리는 제7회 소비자권익증진 상 시상식에서 '소비자권익증진 상'을 받는다고 밝혔다.

한국소비자단체협의회는 소비자교육중앙회, 한국여성소비자연합, 한국소비자연맹 등 11개 소비자단체로 구성된 협의체로 1976년 설립됐다.

매년 소비자 권익 보호와 소비자 주권 확보에 많은 역할을 한 국회의원, 지자체장을 선정해 '소비자권익증진 상'을 시상한다.

이재명 지사는 "경기도는 앞으로도 코로나19에 따른 불확실성 증가와 데이터 기반 4차 산업혁명 이행 본격화 등에 대비한 소비자 권익 보호와 피해 처리 지원 강화에 더욱 노력할 것"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr