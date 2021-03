일주학술문화재단, 올해 대학생 162명 전액 장학금

[아시아경제 황윤주 기자] 태광그룹 일주학술문화재단(일주재단)은 15일 2021학년도 제 29기 국내학사 장학생 55명을 선발하고 3년간 학비 전액을 지원하는 장학증서를 전달했다. 코로나19 확산 방지를 위해 장학증서 수여식은 생략하고, 장학증서와 기념품 등을 개별 우편으로 발송했다. 일주재단은 이번 선발된 55명을 포함해 올 한해 162명의 대학생에게 10억원의 장학금으로 지원한다.

일주재단은 국내학사 장학생 선발에 이어 해외 대학원 박사과정에 입학하는 학생들에게 4년간 1인당 총 12만 달러(미화)를 지원하는 '해외박사 장학사업'도 함께 진행한다. 일주재단이 올 한해 두 장학사업에 지원하는 금액은 20억원이다.

일주재단 장학사업은 '자원이 없는 나라일수록 인재를 키워야 한다'는 재단 설립자 故 이임용 회장의 철학에 따라 1991년 시작해 29기 선발에 이르며, 현재까지 총 1029명의 장학생을 지원했다. 지난 30년간 국내 석박사 및 학사 장학생으로 총 1711명에게 393억원의 장학금을 전달했다.

국내학사 장학생들은 3월부터 '아동청소년 공동생활가정(그룹홈)'에 거주하는 청소년들을 대상으로 실시되는 멘토링에 참여하는 등 봉사활동을 진행한다. 10년차에 접어든 일주재단의 그룹홈 멘토링 사업은 그룹홈 아이들을 위해 장학생을 연계해 학습지도, 진로상담을 해주는 사회공헌활동이다. 멘토링사업은 지난해까지 국내학사 장학생 620명이 참여해 대면봉사활동 시간만 총 3만9645시간에 이른다.

일주재단은 장애부모·형제들에게 지원하는 장애가족 교육지원사업에 지난 3년간 9억원을 지원했으며, 올해도 2억 3000만원을 후원할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr