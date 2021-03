부동산 투기 신고·제보 접수 '경찰 신고센터' 업무 개시

직통번호 개설…평일 오전 9시~오후 9시 운영

전문 상담 경찰관 5명 투입

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들로부터 시작된 부동산 투기 의혹 사건에 대한 신고·제보 접수를 위해 전용 경찰 신고센터가 운영에 돌입했다.

정부합동 특별수사본부는 3기 신도시 투기 의혹 등에 대한 철저한 수사를 위해 15일 '경찰 신고센터'를 운영한다고 밝혔다.

신고센터는 총경급을 센터장으로 5명의 전문 상담 경찰관이 상담·접수업무를 담당한다. 신속하고 정확한 상담을 위해 직통 전화번호(02-3150-0025)도 개설했다.

신고센터 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 9시까지, 토요일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 주요 신고 대상은 ▲공무원 또는 공공기관 직원의 내부정보 부정 이용행위 ▲부동산 투기행위 ▲부동산 시장 교란행위 등이다.

경찰 관계자는 "부동산 투기가 의심되는 경우 시민들의 적극적인 신고를 당부드린다"고 말했다.

