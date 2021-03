위메프오, 서울 점포 수 3배↑…지자체 협력 효과

가입고객·거래액 159%, 114%씩 증가

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오는 서울시 제로배달 유니온 참여 후 3개월 만에 서울 지역 입점 점포 수가 전년 동기 대비 3배 증가했다고 15일 밝혔다. 지난해 12월 제로배달 유니온 참여와 동시에 정률제 수수료율을 5%에서 2%로 낮춘 효과라는 설명이다.

입점 점포가 늘자 주문 고객도 자연스레 증가했다. 최근 3개월간 위메프오 전체 가입 고객은 전년 동기 대비 159% 늘었다. 제로배달 유니온에 참여하면서 서울사랑상품권으로 주문 결제가 가능해진 것도 서울 지역 고객의 호응을 얻은 것으로 보인다. 서울 소재 입점 점포 거래액은 두 배 이상(114%) 증가했다.

배달주문 수수료 부담은 크게 줄었다. 지난 3개월간 위메프오에 입점한 서울 지역 점주들이 부담한 실질 수수료는 1% 선이다. 위메프오가 기존에 운영하던 중개수수료 0%(월 서버비 3만8000원)와 주문 건당 2% 정률제 중개수수료 중 점주가 매출에 따라 유리한 모델을 선택할 수 있게 되면서 부담을 줄인 것이다.

위메프오는 조만간 광주형 공공배달앱 시범 서비스를 진행할 계획이다. 내달 오픈을 목표로 위메프오가 앱 개발과 운영 전반을 책임지게 된다. 가입비와 광고료가 없는 중개수수료 2% 모델로 광주광역시 지역 화폐까지 사용 가능하다. 하재욱 위메프오 대표는 "소상공인과 상생을 최우선으로 선순환 구조를 만들어가고 있다"며 "더 많은 소상공인의 수수료 부담을 덜 수 있도록 여러 지자체와 협력을 빠르게 확대할 계획"이라고 말했다.

