SSG닷컴, 스톤헨지 체리블라썸 주얼리 5종 단독 출시

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 16일부터 31일까지 ‘스톤헨지 체리블라썸’ 주얼리 5종을 단독 출시하고 해당 상품 구매시 ‘스타벅스 체리블라썸’ MD 증정 행사를 실시한다고 15일 밝혔다.

이번에 출시하는 상품은 고객이 선호하는 귀걸이, 목걸이, 팔찌 등이며 계절감을 반영한 플라워 디자인이 특징이다. 20만원대 로즈 골드 컬러 3종과 7만원대 실버 세트 2종으로 구성했다.

스톤헨지 단독상품 구매시 오는 16일 SSG닷컴 및 스타벅스 매장에서 출시 예정인 스타벅스 체리블라썸 MD를 선착순 200명에게 증정한다. 체리블라썸 주얼리 케이스와 체리블라썸 베어리스타 키 체인 중 선택할 수 있다.

SSG닷컴은 같은 기간 주얼리·시계 전문 유통업체 ‘우림FMG’와 함께 패밀리세일도 실시한다. ‘로즈몽’, ‘페라가모’, ‘뚜아후아’ 등 20여개 브랜드 1300여개 상품을 최대 85% 할인한다.

SSG닷컴 관계자는 “플라워 디자인의 스톤헨지 주얼리와 파스텔 핑크 색상의 스타벅스 MD가 잘 어우러져 화사한 봄기운을 전할 것”이라며 “고객 취향을 고려해 다양한 디자인의 주얼리·시계 상품을 제안할 것”이라고 말했다.

