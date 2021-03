[e공시 눈에 띄네]코스피-12일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 1,500 등락률 +2.21% 거래량 70,050 전일가 68,000 2021.03.12 15:30 장중(20분지연) close =100억원 규모 자사주 취득 결정

◆ 미원홀딩스 미원홀딩스 107590 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 3,200 등락률 +4.17% 거래량 5,959 전일가 76,700 2021.03.12 15:30 장중(20분지연) close =잉크테크 지분 13.3% 120억원에 취득

◆ 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 481,000 전일대비 2,000 등락률 +0.42% 거래량 435,063 전일가 479,000 2021.03.12 15:30 장중(20분지연) close =멜론사업부문 분할해 신설회사 '멜론컴퍼니' 설립

◆ 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 500 등락률 +0.60% 거래량 366,287 전일가 83,300 2021.03.12 15:30 장중(20분지연) close =사외이사 김원용 중도 사임

◆ 동양 동양 001520 | 코스피 증권정보 현재가 1,275 전일대비 10 등락률 +0.79% 거래량 843,539 전일가 1,265 2021.03.12 15:30 장중(20분지연) close =보통주당 40원, 종류주당 90원 현금배당 결정

