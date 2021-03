김병주 MBK 회장 연례서한…"2년간 투자의 황금기"

[아시아경제 박형수 기자] 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스 김병주 회장이 투자자들에게 보낸 연례 서한을 통해 "앞으로 2년 동안 투자 황금기(golden window)가 열릴 것"이라고 14일 밝혔다. 연례서한은 국민연금, 캐나다연금투자위원회(CPPIB), 싱가포르투자청(GIC) 등 글로벌 주요 100여개 기관투자가에 발송한다.

김 회장은 "1998년과 2008년 금융위기와 지난해 코로나19 사태 등 세 번의 시장 충격을 겪으면서 배운 교훈은 향후 큰 투자 기회가 올 것이란 점"이라고 했다.

MBK 운용자산 규모는 약 27조원에 달한다. 홈플러스, BHC, 롯데카드, 골프존카운티 등에 투자했다.

MBK파트너스는 이에 맞춰 12억5000만달러(약 1조4000억원) 규모 스페셜시추에이션펀드(SSF) 2호 펀드 조성에 돌입한 사실도 공개했다. 김 회장은 "상반기 완료를 목표로 SSF 2호 결성 작업을 최근 시작했다"고 했다. SSF는 경영권 인수(바이아웃)를 비롯해 기업 구조조정, 부실 자산, 소수 지분 매입 등 투자 영역이 사전에 정해지지 않은 펀드다. 지난해 조성한 8조원 규모 5호 바이아웃 펀드에 이어 유동성을 보강하려는 움직임이다.

김 회장은 "코로나19는 투자 철학을 재점검하는 계기가 됐다"며 "모든 투자는 기술(테크) 기반의 거래여야 한다는 원칙을 되새기고 있다"고 했다.

홈플러스, 고디바, 모던하우스, 웬두 등 투자한 기업의 디지털 전환에 속도를 낼 것으로 예고했다. 코로나19 이전으로 회복하기를 수동적으로 기다리기보다 디지털화에 사활을 걸어야 한다고 강조했다.

그는 "경기 회복 국면에선 ‘현금이 왕’이라는 말이 있다"며 "MBK는 약 7조원의 드라이파우더(미소진 자금)를 갖고 있다"고 했다. 막대한 실탄을 바탕으로 향후 유망한 투자 기회가 포착되면 적극적으로 뛰어들 준비가 돼 있음을 내비쳤다.

MBK는 지난해 4조원에 달하는 투자금을 회수하는 데 성공했다. 코로나19로 인한 충격 속에서도 성과를 냈다. 1조3000억원의 차익을 거둔 대성산업가스, 투자금 대비 4.5배 수익을 올린 중국 물류사 에이펙스로지스틱스 매각 등이 대표적인 사례다.

