"의사 선생님, 도와주세요"…절뚝이며 스스로 동물병원 찾은 떠돌이 개

[아시아경제 최은영 기자] 브라질에서 암에 걸린 떠돌이 개가 자신의 병을 치료하기 위해 스스로 동물병원을 찾아 치료받은 사실이 알려지며 화제가 되고 있다.

지난 11일(현지 시각) 영국 데일리메일은 최근 브라질 세아라주 주아제이루 두 노르테에 있는 동물병원에 검은색 대형견 한 마리가 다리를 절뚝거리며 들어왔다고 보도했다.

병원 측이 공개한 폐쇄회로(CC)TV 영상에 따르면 왼쪽 앞발을 제대로 딛지 못하는 개가 병원 앞에서 서성거리다 눈치를 보며 천천히 안으로 들어온다. 이후 꼬리를 흔들며 벽 쪽에 기대어 앉아 얌전히 수의사를 기다린다.

뼈가 앙상하고 털이 까칠한 개의 모습을 살펴보던 수의사 다이지 실바가 조심스럽게 다가가자, 개는 피하지 않고 오히려 반가운 듯 꼬리를 흔들고 수의사를 핥는다.

곧바로 실바는 개가 발톱 때문에 걸음을 제대로 못 걷는다는 사실을 알아챘고, 다른 곳에는 이상이 없는지 살피다 생식기 옆에 있는 악성 종양 덩어리를 찾아냈다.

병원 측은 개의 앞발을 치료하고 종양 제거를 위한 화학 요법도 시행했다. 현재 개는 실바와 한집에서 지내며 건강을 회복하고 있다. 실바는 "더 피가 나지 않고 아파하지도 않는다"라며 "첫 회 항암치료에 좋은 반응을 보였고 앞으로 몇 차례 더 치료받아야 할지 판단하겠다"라고 전했다.

매우 순하고 사교성이 좋은 이 개는, 치료받을 때도 몸을 많이 움직이지 않고 얌전히 견뎌냈으며, 웃는 얼굴로 연신 의사를 핥는 등 고마움을 표시한 것으로 알려졌다.

한편 현지 언론들은 실바가 개의 사연을 인터넷에 올린 이후 "똑똑한 개가 나타났다"라며 주목했다. 누리꾼들은 "정말 똑똑하다. 좋은 주인을 만나서 행복했으면 좋겠다", "개가 병원 마스코트가 될 듯하다. 신기한 일이다", "개의 건강 상태를 눈치채고 치료한 수의사도 정말 대단하다" 등의 반응을 보이고 있다.

병원 측은 개를 입양하고 싶다는 연락이 몇 차례 오기도 했지만, 아직 정식으로 입양 절차를 밟기 위해 직접 찾아온 사람은 없었다며 개의 치료비를 충당하기 위해 진행된 온라인 모금에서는 당초 목표액이었던 713달러(한화 약 81만 원)를 뛰어넘는 금액이 모였다고 전했다.

