검찰 수사 촉구한 안철수에…與 "윤석열 아바타 자처하나"

"윤석열 마음 담아 수사 촉구"…靑 청원 글 올린 '시민' 안철수

[아시아경제 허미담 기자] 안철수 국민의당 서울시장 후보가 3기 신도시 투기 사건에 대한 검찰 수사를 촉구하는 청원을 올린 가운데 여당은 14일 "윤석열 아바타"라고 비꼬며 맹공을 퍼부었다.

박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 이날 열린 기자간담회에서 안 후보를 겨냥해 "정치에 검찰을 끌어들이는 발언"이라며 "만약 대망을 품고 있었던 윤석열 전 총장의 마음이 담겨서 검찰이 수사를 지휘한다면 과연 공정한 수사라고 시민들이 신뢰할까. 제2의 BBK, MB 아바타가 될 것"이라고 목소리를 높였다.

신동근 민주당 최고위원 역시 '안 대표, 이제 윤석열의 아바타를 자처하는가'라는 제목의 글을 통해 안 후보를 비판했다.

그는 "안 대표가 '시민 안철수'의 이름으로 청와대 홈페이지에 국민청원을 올렸다고 한다. 참으로 생뚱맞다"며 "공당의 대표이자 서울시장 후보라면 자기 주장을 언론사에 직접 말하면 될 일이다. 그러지 않고 국민청원 방식을 택했다는 건 정치적 쇼 그 이상도 이하도 아니다. 기행이라 말하는 것이 더 적합할 듯하다"고 지적했다.

이어 "'윤 전 총장의 마음을 담아'라는 구절에서는 진짜 웃어야 할지, 울어야 할지 모를 지경이었다"며 "그래도 대통령 후보로 나섰던 사람이 체면이 있지, 아무리 맘이 급하다고 윤석열 팔이에 나섰다는 게 안쓰럽기까지 했다"고 비꼬았다.

또 신 최고위원은 "안 대표가 '계구우후'형 인물이라 봤는데 그것도 아닐 수 있겠구나 생각하게 된다. 겸손해진 것인지 단일화를 앞두고 찬물, 더운물 가릴 데가 아니라고 판단한 것인지는 두고 보면 알 것"이라며 "'윤석열 아바타'를 자처하는 듯한 모습이 과연 안철수에게 도움이 될는지 저는 부정적이다. 큰 실수 했다고 본다"고 했다.

앞서 안 후보는 전날 청와대 국민청원 게시판에 '시민 안철수입니다. 신도시 투기 사건에 대한 검찰의 수사를 촉구합니다'라는 제목의 청원을 올렸다.

그는 "국민의 한 사람으로 국민청원을 올린다"며 "윤 전 총장의 마음을 담아 공직자들의 신도시 투기 사건에 대한 검찰의 수사를 촉구한다"고 했다.

이어 "왼손이 왼손을 자를 수 없다. 국토부의 '셀프 조사', 경찰의 뒷북치기 압수수색은 사건 관계자들에게 증거인멸의 시간만 벌어준 꼴"이라며 "반부패 수사역량을 축적한 검찰이 나서는 게 백번 옳다"고 강조했다.

또 안 대표는 "검찰이 수사에 나서지 못한다면 신도시 투기 사건은 잔챙이들 꼬리만 자르고 봉합하는 희비극이 될 것 같다. 거악(巨惡)들에게는 해피엔딩 희극, 국민 모두에게는 비극이 될 것"이라며 "수술을 가장 잘할 수 있는 국가기관은 현재 검찰 외에는 없다고 생각한다"고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr