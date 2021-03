중대 사안 수사 의뢰 방침

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 최근 LH 직원 투기 사태와 관련, 자체적으로 도내 공직자 부동산 투기 의혹 관련 특별대책반을 운영한다.

강원도 감사위원회는 "LH 투기 의혹 확산에 따라 도내 공직자의 내부 정보를 이용한 부동산 투기 의혹 등에 대응하기 위해 15일부터 특별대책반을 편성해 18개 시·군별로 부동산 투기 관련 담당자를 지정·운영할 계획"이라고 14일 밝혔다.

도는 도민을 대상으로 공직 비리 익명신고센터를 활용(우편, 전화, 인터넷)해 공무원이 업무 정보를 이용한 투기 의혹 신고를 받을 예정이다.

신고자에는 '강원도부조리신고보상금 지급 조례'에 따라 보상하고, 위반 공무원에 대해서는 감사위원회 조사 후 투기 개연성이 짙으면 사법 기관에 수사 의뢰할 방침이다.

