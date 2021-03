환경단체 "국정원 '4대강 반대' 사찰 문건 내일 공개"

[아시아경제 박형수 기자] 이명박 전 대통령 재임 시기에 국가정보원이 4대강 사업에 반대한 종교·학계·시민단체 관계자를 사찰한 정황이 담긴 문건이 공개된다.

4대강재자연화시민위원회·4대강국민소송단·내놔라내파일시민행동 등은 "내일 오전 서울 광화문광장 이순신 동상 앞에서 기자회견을 열 것"이라며 "이명박 정부 당시 국정원의 민간인 사찰 문건 8건을 공개한다"고 14일 밝혔다.

녹색연합 등 환경단체 5곳이 국정원을 상대로 4대강 사업에 반대한 환경단체에 관한 사찰·공작 정보가 담긴 문건을 대상으로 정보공개 청구를 한 결과 받아낸 문건이다.

공개 문건에는 ▲주요 환경단체 관련 자료 ▲종교계의 '4대강 살리기' 반대 활동 실태와 순환 방안 ▲4대강 사업 반대 교수 견제 조치로 활동 위축 유도 등이 포함된 것으로 알려졌다.

종교계 종단별로 반대 상황을 정리해 고위층을 순화하거나 국고보조금 축소와 비리 발굴을 통해 비난 여론을 조성해야 한다는 구체적인 방안 등이 포함된 것으로 알려졌다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr