광주대 축구부 학부모, ‘우승 축하’ 마스크 20만 장 기증

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 축구부 이강원 학생의 아버지인 이상훈 현대코어텍 대표가 의료용 마스크 20만 장을 학교에 기증했다고 14일 밝혔다.

이 대표는 지난해 10월에도 축구부로 활동하던 아들의 입대로 동료들 곁을 잠시 떠나게 되자 미안함과 고마움의 뜻으로 1500만 원 상당의 운동기구와 9600개의 마스크를 전달했다.

이번 마스크 기증은 이 대표가 축구부의 제57회 춘계대학축구연맹전 우승을 기념하고, 모든 재학생이 안전하게 학업에 전념할 수 있도록 사용해 달라며 학교에 전달됐다.

기증받은 마스크는 학교 기숙사생과 수업을 받는 학생들에게 배포할 계획이다.

이 대표는 “운동부 학생들뿐 아니라, 학교 재학생 모두가 안전하게 학업에 전념할 수 있도록 도와주고 싶었다”면서 “더욱이 입대한 아들과 땀 흘리며 운동을 해오던 친구들이 전국대회에서 우승하게 된 것을 진심으로 축하하고 싶다”고 말했다.

김혁종 총장은 “어려운 시기에 학생들의 건강을 위해 마스크를 기증해줘서 감사하다”면서 “학생들의 복지향상에 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

