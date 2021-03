김무성·보수단체 "후보들 직접 단일화 결단하라"

[아시아경제 박철응 기자] 김무성 전 의원과 보수 시민단체들이 서울시장 보궐선거 단일화를 촉구하고 나섰다.

정권교체를위한국민행동, 폭정종식비상시국연대의 이름으로 14일 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "후보 등록을 나흘 앞둔 지금 단일화 방안을 두고 협상을 벌이는 것 자체가 선거 승리를 어렵게 하는 요인이 되고 있다"면서 "단일화를 어렵게 만들고 있는 각 정당은 협상에서 손을 떼고, 두 후보가 직접 만나 단일화를 이루는 결단을 해야 한다"고 했다.

이어 "두 후보는 이번 단일화에 실패할 경우 역사의 준엄한 심판을 면치 못할 것이다. 단일화가 안 되거나 단일화가 되더라도 단일화를 적기에 이루지 못해 선거에서 패배하게 되면 국민들은 두 후보에게 역사적 책임을 물을 것"이라고 했다.

이들은 "다가오는 4.7 서울시장 보궐선거는 문재인 정권의 독선과 무책임을 바로잡는 계기가 될 뿐만 아니라 향후 닥칠 대선에 지대한 영향을 미치는 선거이다. 이에 범야권은 ‘구국’의 깃발 아래 하나로 뭉쳐야 한다"고 강조했다.

야권 승리를 위해서는 후보 단일화가 필수적인데, 진척을 보이지 못하자 나선 것이다. 이들 단체는 "후보단일화에 실패하면 필패하고 성공하면 필승의 문이 열린다. 그럼에도 불구하고 단일화 과정에서 우려했던 사태가 현실화되고 있다"면서 "기회는 한 번뿐이다. 시간도 촉박하다. 대의를 위해 당리당략을 버려 달라"고 촉구했다.

