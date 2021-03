[아시아경제 유현석 기자] 정부합동조사단(합조단)의 1차 전수조사에서 투기 의혹이 추가로 확인된 한국토지주택공사(LH) 직원 7명에 대해 경찰이 내사에 착수했다. 수사대상 LH 직원은 20명으로 늘었다.

14일 경찰에 따르면 국가수사본부 합조단에서 요청한 7명에 대해 근무지와 수사 관할을 고려해 각 경찰청에 배당했다 밝혔다.

이들은 경찰청 중대범쇠수사과에 2명, 경기남부경찰청에 3명, 경기북부경찰청에 1명, 전북경찰청에 1명씩 배당됐다. 수사에 들어가면 이들 7명은 피의자로 전환된다.

앞서 고발된 LH 직원 13명은 피의자로 입건돼 경기남부경찰청에서 수사를 받고 있다.

