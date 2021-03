"이참에 넷플말고 디즈니+로" 넷플릭스 '계정 공유 금지'에 시청자 반발

[아시아경제 나한아 기자] 넷플릭스가 비밀번호 공유를 통한 '몰래 시청'을 단속하기로 한 가운데, 넷플릭스 이용자들이 '디즈니+로 옮기겠다'라는 등 반발이 거세지고 있다.

14일 외신에 따르면 넷플릭스는 최근 유료 가입자의 계정 비밀번호 하나를 여러 명이 공유해 사용하는 것을 막기 위한 무단시청 방지에 노력하고 있다.

넷플릭스는 비밀번호 공유가 의심될 경우 해당 계정 소유자의 문자 메시지나 이메일로 코드를 전송해 본인 확인을 요청하고 있는데, 본인 확인이 이뤄지지 않으면 "(당신이) 계정의 소유주와 함께 살고 있지 않다면 시청을 계속하기 위해 '자신만의 계정이 필요하다'"라는 공지가 뜨면서 접속 화면이 중단된다.

기존 넷플릭스의 '스탠다드 플랜' 구독료는 13.99달러로 넷플릭스를 여러 사람이 동시 시청할 수 있다. 이를 여러 명이 2~3달러씩 나눠 내면서 비밀번호를 공유하거나 온라인 커뮤니티 등을 통해 계정을 공유하는 상황이 빈번해지자 넷플릭스는 '무단시청' 방지에 나선 것이다. 앞서 글로벌 조사업체 매지드는 전 세계 사용자 2억 명 중 33%가량이 패스워드를 공유한다는 조사 결과를 내놓은 바 있다. 넷플릭스로서는 약 1억9,200만 달러 (2019년 기준 약 2200억 원)에 달하는 규모의 수익을 놓친 셈이다.

하지만 넷플릭스의 이 같은 조치는 이용자들의 반발을 사고 있다. 사회관계망 네트워크서비스(SNS) 등에서는 넷플릭스의 조치에 대해 "형제도 같이 살지 않으면 가족이 아닌 건가", "차라리 디즈니+나 아마존 프라임으로 옮기겠다"라는 등의 댓글이 이어지고 있다.

영국의 한 이용자는 "넷플릭스가 경쟁에 초조해지자 지나친 탐욕을 부리고 있다"라며 "가격을 올리면서 이용자 규제를 강화하는 조치는 오히려 그들을 궁지로 내몰 것"이라고 반발했다. 또 아시아 지역 이용자 한 명은 "친구 아이디를 공유해 접속했는데 넷플릭스가 '친구와 살림을 합치든지 아니면 직업을 가져라'라고 얘기하는 꼴"이라고 비난했다.

