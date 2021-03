90대 노부부, KAIST에 200억대 건물 쾌척…"국가 미래 투자"

장성환 삼성브러쉬 회장 부부, 13일 기증식 갖고 약정



[아시아경제 김봉수 기자] 경기도 용인시에 거주하는 90대 노부부가 200억 원 상당의 부동산을 한국과학기술원(KAIST)에 기부했다.

화제의 주인공은 삼성브러쉬 장성환(92) 회장과 안하옥(90) 부부로 이들은 13일 오전 약정식을 갖고 서울시 강남구 논현동 소재 200억 원 상당의 부동산을 과학기술 인재 양성에 써달라며 KAIST 발전 재단에 쾌척했다. 장 회장 부부가 기부한 부동산은 580㎡의 대지 위에 건축된 지상 6층 지하 2층 규모의 빌딩이다. 이들은 이미 지난 2일 해당 부동산의 명의를 KAIST 쪽에 이전했으며, KAIST는 부부의 뜻에 따라 우수 과학기술 인재양성 사업에 활용할 계획이다.

두 부부가 약정한 200억원의 발전 기금은 역대 7번째 규모다. 2012년 766억원을 기부한 이수영 광원산업 회장 등을 포함해 현재 KAIST 발전기금에 모인 돈은 총 3750억원이다. 미국 하버드대와 스탠포드대는 각각 연 10억달러 안팎, MIT대는 5억달러 안팎을 모금하고 있다.

장 회장은 황해도 남촌에서 7남매(아버지 장수근, 어머니 이일래) 중 셋째로 태어나 8살에 월남해 고학으로 대학원까지 졸업했다. 이후 무역업에 일찍이 뛰어들어 화장품 용기 제조 회사를 혼자 힘으로 일으킨 뒤 중국으로 사업을 확장시켜 지금의 재산을 일궜다.

장 회장은 “어느 정도 재산을 모으고 나니, 우리 부부가 어려운 사람을 돕는 오른팔이 되어주자고 자연스럽게 뜻을 모으게 됐다”면서 “고학생으로 공부하는 어려움을 누구보다 절실하게 체감했다”고 기부를 결심하게 된 계기를 설명했다.

장 회장은 이어 "기부에 대한 마음을 정한 뒤로 여러 기부처를 두고 고민했지만, 국가 미래를 위한 투자가 가장 보람될 것이라는 생각에 KAIST를 선택했다?고 밝혔다.

부인인 안씨도 “부부의 오랜 꿈을 실현할 수 있어서 아주 즐겁고 행복하다”며 “우리 부부의 기부가 과학기술 발전에 보탬이 되어 우리나라 발전에 도움이 된다면 더 이상 바랄 것이 없다”고 기부 소감을 전했다.

장 회장 부부의 결정에 영향을 미친 것은 2009년과 2011년 두 차례에 걸쳐 KAIST에 350억 원을 기부한 김병호 전 서전농원 대표 부부였다. 이웃사촌으로 교류해 온 김 전 대표와 부인 김삼열씨가 KAIST에 기부한 사연과 취지에 크게 공감한 것이다.

이광형 KAIST 총장은 "평생 모은 재산을 흔쾌히 기부해주신 장 회장 부부의 결정에 존경과 감사의 말씀을 드린다?며 "기부자의 기대를 학교 발전의 동력으로 삼아 세계 최고의 인재를 양성하기 위해 노력할 것?이라고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr