"바이든정부, 2월중순 이후 북한 접촉 시도…답변은 못받아"

[아시아경제 유현석 기자] 조 바이든 미국 행정부가 지난달 중순 이후 여러 채널을 통해 북한과 막후 접촉을 시도했다는 보도가 나왔다.

외신 등에 따르면 13일(현지시간) 익명의 미 행정부 고위 관리를 인용해 "2월 중순 이후 뉴욕(유엔 주재 북한대표부)을 포함한 여러 채널을 통해 북한 정부에 접촉하려는 시도가 있었다"고 밝혔다.

그러나 이 관리는 "현재까지 평양으로부터 어떠한 답변도 받지 못했다"고 덧붙였다.

이와 관련해 유엔 주재 북한대표부는 아무런 언급을 내놓지 않은 것으로 알려졌다.

외신들은 바이든 행정부는 대북 접근법과 관련, 포괄적인 정책 검토를 진행하고 있다면서 이를 공개적으로 기술하는 데 신중한 입장을 보여왔다고 전했다. 지난 1월 출범한 바이든 행정부는 트럼프 정부의 대북 정책이 북한의 핵 개발을 막지 못했다는 문제의식 속에 기존 정책을 다시 들여다보며 검토하고 있다.

바이든 행정부 관리는 트럼프 행정부 말기를 포함해 미국이 여러 차례 관여를 시도했음에도 불구하고 1년 넘게 미국과 북한 사이에 활발한 대화가 없었던 것으로 보인다고 말했다고 외신 등은 전했다.

한편 성 김 미국 국무부 동아태차관보 대행은 전날 언론 브리핑에서 바이든 행정부의 대북 정책 검토가 수주 내에 완료될 것으로 예상한다는 입장을 밝힌 바 있다.

