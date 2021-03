"동정심도 안든다"…LH 직원들 극단적 선택에도 싸늘한 여론

[아시아경제 최은영 기자] 최근 신도시 투기 의혹과 관련해 한국토지주택공사(LH) 직원의 사망 소식이 전해지는 가운데 LH에 대한 여론은 여전히 싸늘한 반응이다.

최근 직장인들을 위한 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 LH 투기 의혹과 관련된 글이 수백 건 올라오고 있다.

투기 의혹 초반만 해도 LH 직원으로 추정되는 누리꾼들이 "높은 층이라 (시위하러 온 시민들의 목소리가) 안 들린다. 꿀잠", "꼬우면 이직하든가", "니들이 암만 열폭(열등감 폭발)해도 난 열심히 차명으로 투기하면서 정년까지 꿀 빨면서 다니련다" 등의 게시글이 다수 올라왔다. 이같은 사실이 드러나자 누리꾼들의 비판은 더욱 거세졌다.

이후 12일 경기 성남 분당에서 LH 본부장급 간부 A 씨(56)의 변사체가 발견된 데에 이어 13일 에도 파주에서 50대 직원 B 씨가 숨진 채 발견되자 블라인드에는 고인에 대한 무분별한 막말과 비난을 쏟아내는 글이 등장하기 시작했다.

한 회사원은 "죽은 사람에게 할 이야기는 아니지만, 극단적 선택을 하면 모든 사건이 종결되는 법을 고쳐야 한다"라며 "본인이 극단적 선택을 하면 사건이 종결되니 이런 사태가 벌어진다"라며 비난했다. 또 다른 회원은 "LH 분들, 극단적 선택하지 말고 자수해서 광명 찾아라. 인정하고 사과하고 (부당 이득) 뱉어내면 되지 않느냐"고 조롱했다.

LH 직원의 잇따른 사망에 관심이 집중되면서 몇몇 누리꾼들이 올리는 부적절한 게시글이 눈살을 찌푸리게 하고 있다.

한편 경기도 북부 경찰서에 따르면 13일 오전 10시 50분경 파주시 법원읍 삼방리의 한 컨테이너에서 50대 LH 직원 B 씨가 숨진 채 발견됐다.

앞서 전날에는 경기도 성남시 분당구에서 50대 LH 본부장급 간부 A 씨가 숨진 채 발견됐다. A 씨의 집에서는 '국민께 죄송하다' , '책임을 통감한다' 등의 내용이 담긴 유서가 발견됐다. 잇따른 LH 직원의 극단적 선택 소식에도 국민적 여론이 싸늘하기만 하면서 LH 내부는 뒤숭숭한 분위기다.

LH 사장 출신인 변창흠 국토교통부 장관이 사의를 표명하고 일각에서는 해체설까지 거론되는 등 조직의 위기가 느껴지며 직원들은 "일에 손이 잡히지 않는다"라며 염려하고 있다.

