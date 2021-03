세종시, '스마트 산단 내 부동산 매입' 공무원 수사 의뢰

세종시는 연서면 스마트 국가산업단지 내 부동산을 사들인 공무원 A씨를 경찰에 수사 의뢰했다고 13일 밝혔다.

시에 따르면 A씨는 이날 오전 공직자 부동산 투기신고센터를 통해 산단 내 연서면 와촌리 지역 부동산 거래 행위를 자진 신고했다.

조사 결과 A씨가 산단 지정 전 토지를 매입한 사실이 확인돼 시는 A씨를 업무 배제 조치했다. 또 A씨가 내부 정보를 이용해 해당 부동산을 취득했는지 여부를 확인하기 위해 경찰에 수사를 의뢰했다.

스마트 국가산업단지는 연서면 와촌·부동리 일원 270만㎡에 조성되는 산업단지다. 2018년 8월 국가산단 후보지로 선정된 후 그해 9월 토지거래허가구역으로 지정됐다

이 일대는 산단 지정 발표 수개월 전부터 조립식 건물들이 들어서고 농지에 묘목이 심어지는 등 투기 의심행위가 잇따랐다. 세종시는 현재 투기신고센터를 설치, 전 직원을 대상으로 투기 행위에 대한 조사를 벌이고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr