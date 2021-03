성북구, 수해취약시설 점검 나서

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 우기를 대비해 빗물펌프장, 재개발, 재건축, 대형공사장 등 풍수해 취약시설을 대상으로 안전점검을 실시한다.

이달 초부터 4월 말까지 계속되는 안전점검은 하천, 하수도, 수방시설물 등 시설과 민간공사장, 공공 공사장 등 풍수해 취약시설을 대상으로 진행되고 있다.

구는 3월 말까지 1차 점검을 해 경미한 사항은 현장에서 즉각 정비조치, 1차 점검 시 조치되지 않은 사항에 대해서는 4월 말까지 전문가 등과 함께 2차 집중점검 및 정비를 하기로 했다.

특히 점검 결과 구조적 균열, 붕괴, 전도 등 징후가 발견되는 중대한 결함사항에 대해서는 응급 조치 및 대책을 마련, 우기 전까지 조치를 완료할 계획이다.

성북구 관계자는 “2021년 본격적인 우기가 오기 전에 성북구 내 취약시설물에 대해 위험 요인을 선제적으로 점검해 안전한 성북을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

