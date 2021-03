아웅산 수치 '반격' 시작되나…수치 측, 해외 로펌과 계약

[아시아경제 최은영 기자] 미얀마 군부가 일으킨 쿠데타로 정권을 빼앗긴 아웅산 수치 국가 고문 측이 해외 인권 전문 로펌을 고용했다. 이에 군부의 만행은 국제 법정에서 다뤄질 것으로 보인다.

13일 현지 매체 이라와디에 따르면 '연방의회 대표 위원회'(CRPH)는 최근 영국에 본부를 둔 한 국제 로펌과 계약을 맺었다고 전날 밝혔다. CRPPH는 수치 문민정부 집권당이었던 민주주의 민족동맹(NLD) 소속으로, 지난해 11월 총선에서 당선된 이들이 구성한 집단이다.

CRPH는 "이 로펌이 시위대 유혈 진압과 민주적으로 선출된 대표들에 대한 탄압에 책임이 있는 자들을 상대로 한 국제법정 제소에 법률적 조언을 제공할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 이 로펌이 그동안 인권 침해 사건들에 대해 많은 국가와 피해자들에게 법률적 조언을 해왔다고 설명했다.

이어 법적 다툼은 시간이 걸리겠지만 광범위하고 조직적인 인권 침해를 저지른 가해자들에 대한 책임을 추궁할 수 있도록 강력하고 확고부동하게 법적 소송을 추진할 것이라고 밝혔다.

한편 미얀마 정치범지원협회(AAPP)와 톰 앤드루스 유엔 미얀마 인권 특별보고관에 따르면 지난달 1일 쿠데타 이후부터 전날까지 70명 이상의 미얀마인이 군경의 총격 등에 의해 사망했다.

군경에 체포·구금된 시민은 2천 명이 넘는 것으로 밝혀졌다.

미얀마 군부는 지난해 11월 총선에서 심각한 부정이 발생했는데도 수치의 문민정부가 이를 조사하지 않았다는 이유를 들어 지난달 1일 쿠데타를 일으켜 정권을 잡았다.

