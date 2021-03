주유소 휘발유 가격 16주 연속 ↑…전국 평균 1498.6원

[아시아경제 황윤주 기자] 전국의주유소 휘발유 가격이 16주 연속 상승했다.

13일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 3월 둘째주 전국 주유소 휘발유 판매가격은 지난 주보다 15.6원 오른 리터당 1498.6원을 기록했다.

휘발유 평균 가격은 지난달 첫째주의 경우 전주 대비 1.5원 올랐지만 둘째주는 3.9원, 셋째주는 7.3원, 넷째주는 10.2원, 이달 첫째주는 9.7원, 둘째주는 15.6원 오르는 등 상승폭이 점점 커지고 있다.

지역별로 보면 최고가인 서울의 휘발유 가격은 전주 대비 14.2원 상승한 리터당 1585.9원을 기록했다. 이는 전국 평균 가격보다 87.3원 높다. 최저가 지역인 대구의 휘발유 가격은 리터당 1471.7원이었다.

상표별로 보면 알뜰주유소의 휘발유 평균가격은 리터당 1469.8원으로 가장 낮았다. 가장 비싼 SK에너지 주유소의 휘발유 가격은 리터당 1505.9원이었다.

경유 평균 판매 가격도 지난 주보다 15.4원 상승한 리터당 1298.5원이었다. 가장 저렴한 경유는 리터당 1268.6원인 알뜰주유소였고, 가장 비싼 주유소는 리터당 1306.1원이었던 SK에너지였다.

한국석유공사는 "경제협력개발기구(OECD)의 세계 경제성장률 상향 전망과 바이든 미국 대통령의 경기 부양책 서명, 달러 인덱스 약세, 미국 석유제품 재고 감소와 예멘 후티 반군의 사우디 석유시설 공격 등으로 상승세를 기록 중"이라고 밝혔다.

