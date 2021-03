우선 접종 대상자 74%, 코로나19 백신 1차 접종 완료

전국민 대비 접종률 1.12%

[아시아경제 차민영 기자] 국내 코로나19 백신 접종 시작 후 15일간 우선 접종 대상자의 약 74%가 1차 접종을 완료했다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)은 13일 0시 기준 백신 추가 접종자가 3만5684명이라고 밝혔다. 이로써 지난달 26일 국내 백신 접종 시작 이후 보름간 국내 누적 접종자는 58만3658명으로 집계됐다.

2∼3월 우선 접종 대상자 78만7302명의 약 74.1%가 1차 접종을 마친 것이다. 국내 인구(5200만명) 기준 대비 접종률은 1.12% 수준이다.

전체 접종자 가운데 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞은 사람은 55만8299명, 화이자 백신을 맞은 사람은 2만5359명이다. 현재 화이자 백신은 코로나19 치료병원 의료진 등을 대상으로 접종하고 있다.

전날 하루 접종자 3만5684명을 시도별로 보면 서울이 9635명으로, 접종자 수가 가장 많았다. 이어 경기 9011명, 부산 2748명, 인천 2050명, 전남 1608명, 경북 1468명, 대구 1435명, 강원 1336명, 경남 1236명, 대전 1210명, 광주 1060명, 충남 769명, 전북 636명, 충북 569명, 울산 471명, 제주 357명, 세종 85명 순이었다.

현재 정부는 아스트라제네카와 화이자 백신 초도 물량으로 접종을 진행하고 있다. 두 백신 모두 2차례 접종이 필요하며, 현재는 1차 접종이 이뤄지고 있다. 아스트라제네카 백신은 10주, 화이자 백신은 3주 간격으로 다음 접종이 이뤄질 예정이다.

추진단은 매일 0시 기준으로 예방접종 및 이상 반영 현황을 집계해 발표하고 있다.

다만, 예방접종을 진행한 기관에서 접종자 정보나 접종 이력을 전산에 늦게 등록할 경우 일별 접종자 수와 접종률에 다소 차이가 있을 수 있다. 추진단은 지난달 26∼27일과 이달 2∼11일 1차 접종을 끝낸 1697명이 전날 추가로 등록됐다고 설명했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr