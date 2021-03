비수도권 재확산 우려…신규확진 150명으로 23일만에 최다

경남 지역서만 61명 나와

신규 집단감염 사례도 발생

[아시아경제 차민영 기자] 비수도권에서도 코로나19 신규 확진자가 150명에 달해 지난달 18일 이후 23일만에 최다 수준을 기록했다. 경남 지역에서만 60명 이상 확진됨에 따라 비수도권 내 재확산 우려가 커졌다.

13일 중앙방역대책본부에 따르면 확진자가 나온 지역을 보면 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자는 490명 늘어 누적 9만5176명으로 나타났다. 이는 전날(488명)보다 2명 늘어난 수준이다. 하루 확진자 490명은 지난달 19일(561명) 이후 22일 만에 가장 많은 수치다.

수도권에서는 서울 138명, 경기 160명, 인천 26명 등 수도권이 총 324명이 신규 확진돼 전체 지역발생의 68.4%를 차지했다.

비수도권은 경남 61명, 강원 18명, 부산 17명, 충북 16명, 경북 12명, 대구·충남 각 9명, 광주·전북 각 2명, 대전·울산·전남·제주 각 1명 등 총 150명이다. 비수도권 확진자는 지난달 18일(158명) 이후 23일만에 가장 많았다.

주요 감염 사례를 보면 사우나, 학원, 운동시설 등에서 집단발병이 확인됐다. 경남 진주시 골프장-목욕탕과 관련해선 지난 9일 이후 45명이 확진됐다.

또 ▲서울 도봉구 아동시설(누적 17명) ▲ 성동구 교회(14명) ▲ 은평구 학원(14명) ▲ 경기 하남시 운동시설 2번 사례(13명) ▲ 성남시 운동시설(12명) ▲ 성남시 화장품제조업체(11명) ▲ 경남 진주-사천시 가족모임(13명) 등의 신규 감염 사례도 발생했다.

올 들어 완만한 감소세를 보였던 신규 확진자 수는 설 연휴 직후 600명대까지 치솟았다가 이후 300∼400명대로 내려왔지만 최근 다시 증가세를 보이고 있다.

최근 1주일간 신규 확진자는 일별로 416명→346명→446명→470명→465명→488명→490명을 기록했다. 이 기간 300명대 하루를 제외하면 모두 400명대를 기록했다

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr