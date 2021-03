FOMC를 기다리는 시장은 관망중…대형 이벤트는 SK바이오사이언스 상장

[아시아경제 이선애 기자] 이번주(15~19일) 국내 증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결정을 앞두고 관망장세를 보일 것으로 전망된다.

14일 한국거래소에 따르면 코스피는 전거래일대비 1.35% 오른 3054.39로 지난주 장을 마감했다. 코스닥은 1.93% 오른 925.49로 장을 끝냈다. 미국 증시 상승에 힘입어 상승 출발한 국내 증시는 기관과 외국인의 동반 매수세에 힘입어 상승폭을 키워 상승 마감했다. 다만 시장은 뚜렷한 상승세를 지속하기보다는 17일 FOMC에 가까워질수록 관망세를 보일 것으로 관측된다.

노동길 NH투자증권 연구원은 "글로벌 주식시장은 미국 시중 금리 변화에 민감하게 반응하고 있으며 17일 열리는 FOMC 회의에 가까워질수록 관망심리가 점차 커질 전망"이라고 바라봤다. 글로벌 시장에 영향을 받은 코스피는 2950~3150를 오르내릴 것으로 예상했다.

최근 코스피는 고평가 부담을 지속해서 낮추고 있는 것으로 평가된다. 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 1월 말 14.7배까지 상승했으나 11일 기준으로 13.1배로 내려갔다. 노 연구원은 "주당 순이익이 개선되고 있어 고평가 부담 완화에 영향을 미치고 있다"며 "국내 기업들의 이익추정치 상향에 따라 점차 고평가 부담이 낮아지고 있다는 점은 조정 때 매수 대응을 유효하게 만드는 요소"라고 설명했다.

국내 증시의 대형 이벤트로는 SK바이오사이언스의 코스피 시장 상장이 꼽힌다. 최근 국내 주식시장에서 헬스케어 관련주의 주가흐름이 부진한 상황에서 SK바이오사이언스 상장이 비교기업군의 주가에도 얼마나 영향을 미칠지 여부도 주목된다. 18일 상장하는 SK바이오사이언스의 공모규모는 1조4918억원에 이른다. 9일과 10일 진행한 공모주 청약에는 63조6198억원의 증거금이 몰리며 2020년 9월 카카오게임즈가 코스닥 시장에 상장하면서 세운 최대 기록 58조5543억원을 뛰어넘었다.

한편 FOMC 회의에서 연준이 시장 안정화에 성공하면, 기술주에 대한 투자 심리가 빠르게 회복될 것이라는 전망이 나왔다. 미국 경기부양책에 따른 1조9000억달러 규모 재난지원금이 주식 시장으로 흘러들어갈 가능성도 제기됐다. 한대훈 SK증권 연구원은 "3월 FOMC에서 시장 안정화에 성공한다면, 기술주 투자에 대한 심리는 빠르게 회복될 것"이라며 "반대로 실망감이 나타나도 미국의 1조9000억달러 규모 경기부양책 통과에 따른 1400달러의 재난지원금 지급은 주식시장에 긍정적"이라고 분석했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr