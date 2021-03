송파구 '한예종 유치' 희망메시지 SNS 이벤트 진행

‘예술하기 좋은 도시 송파’ 적극 홍보

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 오는 3월15일부터 4월11일까지 약 4주간 '한예종 송파구 유치 희망메시지 SNS 공모이벤트'를 개최한다.

송파구는 현재 방이동 445-11번지 일대를 이전 후보지로 선정, 한예종 유치를 위해 총력을 기울이고 있다.

이번 이벤트는 문화예술 관광도시 송파구로 한예종이 유치되기를 기원하는 송파구민의 관심과 염원을 한데 결집하기 위해 진행한다.

한예종 유치를 기원하는 송파구민 등 누구나 참여 가능, 이벤트 참여를 원하는 주민은 해당 기간 내에 송파구청 블로그의 ‘한예종 송파구 유치 희망메시지 SNS 공모이벤트’ 페이지에서 ▲링크를 통해 한예종 유치를 기원하는 메시지를 작성하거나 ▲동영상(응원 멘트, 노래 등 자유 형식)을 촬영하여 담당자 메일(st474849@songpa.go.kr)로 응모하면 된다.

응모자 중 추첨을 통해 댓글 참여자 100명에게는 4000원 상당 커피 교환권을 제공, 동영상 참여자 중 21명에게는 1만8000원 상당의 치킨 기프티콘을 제공할 계획이다.

당첨자는 4월19일 송파구청 SNS에서 확인 가능, 구민들의 유치 염원이 담긴 댓글과 동영상은 향후 송파 소식지 게재 및 홍보 영상으로 제작, 함께 공유할 예정이다.

박성수 송파구청장은 “이번 이벤트를 통해 한예종 유치에 대한 송파구민의 기대와 염원이 담긴 생생한 목소리를 들을 수 있을 것으로 기대된다”며 “보다 많은 송파구민이 한예종 유치에 관심을 가질 수 있도록 폭넓은 홍보를 이어가겠다”고 말했다.

