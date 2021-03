국민의힘 "변창흠 사의 사필귀정…대통령 나서서 사과 해야"

정권에 불길 번질까 꼬리 자르기 아니길

2·4대책 효력 다해

文, 국정 쇄신 입장 밝혀야

[아시아경제 이현주 기자] 변창흠 국토교통부 장관 사의 표명과 관련해 국민의힘은 "사필귀정(事必歸正)"이라면서 꼬리 자르기가 아닌 대통령 사과로 이어져야 한다고 12일 밝혔다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평을 내고 "변창흠 장관은 처음부터 임명되면 안 됐다"며 "국민의힘의 변 장관 해임 요구를 이제야 수용하니 만시지탄(晩時之歎)"이라고 말했다.

배 대변인은 "변 장관은 대통령 말씀대로 책임지는 모습을 보일 수밖에 없었을 것"이라면서 "대통령의 메시지가 행여 정권에 불길이 번질까봐 변 장관 혼자 책임지라는 꼬리 자르기는 아니길 바란다"고 했다.

변 장관 사임과는 별개로 그가 한국토지주택공사(LH) 사장으로 재임했던 시기에 대한 철저한 수사는 반드시 이뤄져야 한다고 강조했다.

배 대변인은 "이 와중에도 대통령께서는 "2·4 대책의 차질 없는 추진이 매우 중요하다"고 하신다"면서 "변창흠표 공급 대책이라고 했으니 이제 2·4대책은 효력을 다한 것 아닌가"라고 말했다.

그는 "사람 한 명 교체한다고 끝날 일이 아니다"라며 "대통령께서는 이 사태에 대한 국정 최고책임자로서의 사과와 함께 전면적인 국정 쇄신에 대한 입장도 밝히라"고 촉구했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr