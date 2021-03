외할머니 내연남, 친아빠가 아니었다…유전자 '불일치'

구미 3세 여아, 출생신고 안 해…사라진 아이 이름으로 불려

[아시아경제 허미담 기자] 경북 구미의 한 빌라에서 6개월 동안 방치된 뒤 숨진 채 발견된 3살 여아의 친모가 애초 외할머니로 알려졌던 40대 여성인 것으로 뒤늦게 밝혀진 가운데 아이의 친부로 지목된 남성의 DNA 검사 결과가 불일치한 것으로 나타났다.

12일 동아일보의 보도에 따르면 경북 구미경찰서는 여아의 친부를 확인하기 위해 전날 친모인 석모(48)씨와 내연 관계에 있는 남성의 신병을 확보하고 대구과학수사연구소에 DNA(유전자) 검사를 의뢰했다.

검사 결과 이 남성은 숨진 여아의 친부가 아닌 것으로 드러났다. 경찰은 이 남성 이외에 석씨 주변의 또 다른 남성 한 명을 추가로 불러 DNA 검사를 진행했지만, 이 남성 역시 DNA가 일치하지 않는 것으로 확인됐다. 경찰은 석씨를 상대로 추가 조사를 통해 친부를 확인하는 데 주력할 예정인 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 석씨가 자신의 출산 사실을 숨기기 위해 자신이 낳은 여아를 외손녀로 둔갑시켜 친딸 김모(22)씨가 낳은 또 다른 아이와 '바꿔치기'한 것으로 추정했다. 그러나 석씨는 "딸을 낳은 적이 없다"고 주장하며 범행 사실을 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

특히 숨진 A(3)양은 김씨와 그의 전남편이 출생 신고한 딸 이름으로 불리며 자란 것으로 전해졌다. 석씨는 A양을 낳았으나 출생신고를 하지 않았고, 김씨가 낳은 여아는 출생신고 이후 사라진 것으로 확인됐다. 김씨는 실제 자기 딸의 행방은 알지 못하는 상황이다.

모녀는 비슷한 시기에 딸을 낳았고, 김씨조차 A양을 자기 딸로 착각하고 키운 것으로 알려졌다.

한편 김씨는 살인 및 아동방임 혐의로 구속된 상황이다. 김씨는 6개월 전 아이를 홀로 남겨둔 채 이사를 나갔고, A양은 6개월만인 지난달 10일 숨진 채 발견됐다.

그러나 경찰조사에서 김씨와 A양이 자매간으로 밝혀지면서 11일 석씨도 낳은 아이를 빼돌린 혐의(미성년자 약취)로 구속됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr