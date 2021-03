누리텔레콤, 용인시와 가정용 스마트전력 플랫폼 사업 업무협약

[아시아경제 박형수 기자] 누리텔레콤 누리텔레콤 040160 | 코스닥 증권정보 현재가 7,480 전일대비 340 등락률 +4.76% 거래량 57,411 전일가 7,140 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 누리텔레콤, 가정용 스마트전력 플랫폼 사업자 선정누리텔레콤, 그린뉴딜 육성 위해 조직개편누리텔레콤, 검색 상위 랭킹... 주가 0.89% close 이 지난 11일 용인시와 가정용 스마트전력 플랫폼 사업에 관한 업무협약을 맺었다고 12일 밝혔다.

은 지난해 가정용 스마트전력 플랫폼 구축 사업자로 선정됐다. 전국 40만 세대에 무상으로 스마트미터를 교체하기 위해 전국의 아파트입주자 대표를 대상으로 스마트 미터 무상설치 신청을 받고 있다.

협약식에는 백군기 용인시장과 한국스마트그리드사업단 이창훈 사무국장, 용인시아파트연합회 김광수 회장, 전담기관인 전력기반센터 이영익 부장, 누리텔레콤 김영덕 대표 등이 참석했다.

은 용인시 관내 아파트 6만 세대에 오래된 계량기를 지능형 스마트 미터로 교체한다. 용인시아파트연합회는 대상지를 선정하고, 용인시는 관내 아파트 단지가 가정용 스마트전력 플랫폼을 설치하도록 주민홍보를 지원한다.

사업시행자인 누리텔레콤은 스마트미터 공급과 설치를 맡았다. 설치에 필요한 비용은 국비로 50%를 지원하고 사업시행자인 누리텔레콤이 50%를 부담한다.

