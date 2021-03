'연봉킹' 등극한 엔씨…택진이형 연봉은 얼마?[부애리의 게임사전]

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 개발자 연봉을 1300만원 이상 올린다는 소식이 전해지면서 게임업계가 술렁였다. 엔씨가 신입 초임연봉의 상한선을 없애겠다는 '파격안'을 발표하면서 엔씨 직원들은 게임업계 '연봉킹' 자리에 오르게 됐다.

'연봉킹' 엔씨…업계 최고 수준

엔씨는 지난 11일 임직원 연봉 인상 정책을 발표했다. 앞서 엔씨와 함께 '3N'으로 불리는 넥슨·넷마블이 임직원 전원에 대한 연봉 800만원 인상안을 공개하면서 엔씨에 대한 기대감이 쏠리는 상황이었다. 특히 엔씨는 지난해 '리니지 형제'의 선방으로 사상 최초 매출 2조원을 돌파하는 등 최대 실적을 견인했다. 엔씨의 인상안은 예상대로 업계 최고 수준이라는 평가가 나온다.

엔씨가 공개한 보상 정책에 따르면 엔씨는 우수 인재 채용을 위해 '대졸 초임제'를 폐지한다. 엔씨의 신입사원 시작 연봉은 개발직군 5500만원, 비개발직군 4700만원이다. 신입사원 시작 연봉은 '최소 보장' 개념으로 상한선을 두지 않는다. 엔씨는 "보유한 역량과 전문성에 따라 높은 연봉을 받을 수 있으며 우수 인재에게는 업계 최고 수준의 연봉을 책정할 계획"이라고 밝혔다. 신입이라도 능력만 있으면 '억대 연봉'까지 가능하다는 소리다.

엔씨는 전체 직원들의 연봉도 인상한다. 개발직군은 1300만원+α, 비개발직군은 1000만원+α 인상된다. 직원 전원에 대한 인상과 함께 높은 성과를 달성한 우수 인재를 대상으로 추가 연봉 인상을 진행한다. 이는 앞서 연봉을 인상한 넥슨·넷마블보다 인상폭이 최대 500만원 가량 높다.

엔씨 직원들은 이번달 두 번의 인센티브를 받는다. 정기 인센티브는 기존과 동일하게 개인별로 차등 지급되고, '최고경영자(CEO) 특별 인센티브' 800만원도 별도로 받는다. 정규직, 계약직, 파견직, 인턴 등 직무와 직책에 관계없이 모든 직원에게 지급할 예정이다.

택진이형은 얼마 받나

통 큰 결정을 내린 김택진 엔씨 대표의 연봉 역시 업계 최고 수준이다. 김 대표는 지난해 연봉이 180억원에 달할 것으로 추정됐다. 지난해 상반기 기준으로 김 대표는 총 132억9200만원을 받았다. 이는 2019년 상반기 62억4800만원보다 2배 이상 늘어난 금액이다.

같은 기간 방준혁 넷마블 의장은 6억9000만원을 수령했고, 권영식 대표는 총 20억3600만원을 받았다. IT업계로 폭을 넓히면 한성숙 네이버 대표는 23억600만원, 조수용 카카오 공동대표는 5억9300만원을 수령했다.

김 대표의 연봉은 매년 엔씨의 보상위원회에서 성과에 연동해 측정된다. 엔씨는 '성과연도'라는 개념으로 연봉 등을 측정하는데, 2020년의 연봉은 2019년 4월부터 2020년 3월까지의 성과가 기준이다. 김 대표는 2019년에는 94억5000만원의 연봉을 받았다. 2018년에는 138억3600만원을 수령했다.

