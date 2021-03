LG전자, 車인포테인먼트 합작사 '알루토' 15일 출범

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 4,500 등락률 +3.05% 거래량 1,163,189 전일가 147,500 2021.03.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 별내 신도시 1100세대에 트롬 워시타워 공급…첫 B2B 사례 LG전자, TV사업 55주년 기념 올레드 TV 구매 혜택 LG전자, 최근 5일 개인 78만 4420주 순매수... 주가 14만 6000원(+1.04%) close 가 미래 먹거리로 전장사업에 집중하고 있는 가운데 스위스 소프트웨어업체 룩소프트와 세운 차량용 인포테인먼트 합작법인(JV) '알루토'가 오는 15일(현지시간) 출범한다고 밝혔다.

11일 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 4,500 등락률 +3.05% 거래량 1,163,189 전일가 147,500 2021.03.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 별내 신도시 1100세대에 트롬 워시타워 공급…첫 B2B 사례 LG전자, TV사업 55주년 기념 올레드 TV 구매 혜택 LG전자, 최근 5일 개인 78만 4420주 순매수... 주가 14만 6000원(+1.04%) close 는 자사 글로벌 뉴스룸을 통해 알루토가 이달 15일 온라인 행사를 시작으로 정식 출범한다고 밝혔다. 알루토는 웹OS 오토 플랫폼을 기반으로 디지털 콕핏, 차량 내 인포테인먼트, 승용차 호출 시스템 등을 생산·판매한다.

알루토는 미국 캘리포니아 산타클라라에 본사를 두게 된다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 4,500 등락률 +3.05% 거래량 1,163,189 전일가 147,500 2021.03.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 별내 신도시 1100세대에 트롬 워시타워 공급…첫 B2B 사례 LG전자, TV사업 55주년 기념 올레드 TV 구매 혜택 LG전자, 최근 5일 개인 78만 4420주 순매수... 주가 14만 6000원(+1.04%) close 분기보고서에 따르면 알루토의 초기 자본금 규모는 40억원이며 이 중 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 4,500 등락률 +3.05% 거래량 1,163,189 전일가 147,500 2021.03.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 별내 신도시 1100세대에 트롬 워시타워 공급…첫 B2B 사례 LG전자, TV사업 55주년 기념 올레드 TV 구매 혜택 LG전자, 최근 5일 개인 78만 4420주 순매수... 주가 14만 6000원(+1.04%) close 는 21억원 가량을 투입해 지분 51%를 확보했다. 알루토의 최고경영자(CEO)는 전기차 충전 플랫폼 스타트업 플러그서핑 창업자인 애덤 울웨이가 맡게 됐다.

양사는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 4,500 등락률 +3.05% 거래량 1,163,189 전일가 147,500 2021.03.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 별내 신도시 1100세대에 트롬 워시타워 공급…첫 B2B 사례 LG전자, TV사업 55주년 기념 올레드 TV 구매 혜택 LG전자, 최근 5일 개인 78만 4420주 순매수... 주가 14만 6000원(+1.04%) close 의 소프트웨어 개발 역량과 룩소프트의 글로벌 영업채널 등 각 사의 강점이 시너지를 내면 웹 OS 오토 플랫폼을 기반으로 한 차량용 통합 인포테인먼트 시스템 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 기대하고 있다. 울웨이 CEO는 "웹OS와 룩소프트 등의 업계 선도 기술을 결합해 자동차 시장을 위한 전례없는 제품을 제공할 것"이라며 "웹OS 오토 2.0을 통해 집안 거실의 경험을 자동차로 가져와 미래차의 비전을 제시할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr