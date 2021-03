28㎓ 5G 구축 TF 발족…삼성전자도 포함

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 12일 28㎓ 5G 이동통신 구축 활성화 전담반(TF) 발족회의를 개최했다고 밝혔다.

전담반에는 기존 농어촌 5G 통신망 로밍 TF였던 과기정통부, 이동통신 3사, 한국전자통신연구원(ETRI), 한국정보통신기술협회(TTA), 한국통신사업자연합회(KTOA) 외에도 28㎓ 장비·단말 성능검증 등 다양한 논의를 위해 삼성전자, 한국지능정보사회진흥원(NIA), 정보통신기획평가원(IITP)이 포함됐다.

이날 회의에서는 해외 구축동향과 국내 융합서비스 활성화 방안, 통신사별 시범서비스 추진계획, 28㎓ 5G 장비·단말 공동검증, 28㎓ 5G망 구축방향 등이 논의됐다.

28㎓ 5G 구축 활성화 TF는 지난 2월 과기정통부 장관과 이통 3사 대표 간 간담회에서 효율적인 28㎓ 대역 5G망 구축 필요성에 대한 공감대가 형성되며 구성됐다.

허성욱 과기정통부 네트워크정책실장은 “다양한 이해관계자들과 전문가와 함께 28㎓ 5G망 구축을 위한 지혜를 모으고, 28㎓ 장비·단말 성능검증부터 망 구축 방안까지 폭 넓게 논의하여 28㎓ 5G가 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr