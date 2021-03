중랑구 '인문아카데미 프로그램' 진행

중랑구립정보도서관서 동양 고전 인문아카데미와 이음 인문학 아카데미 운영...사서삼경 중 논어, 중용, 맹자, 대학 등 4개 주제로 진행하는 동양 고전 인문아카데미와 생활 속에서 인문학을 가깝게 느낄 수 있도록 기획된 중랑 이음 인문학 아카데미로 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 중랑문화재단(이사장 표재순) 중랑구립정보도서관에서 3월부터 인문아카데미 프로그램을 진행한다.

중랑구립정보도서관에서 진행되는 이번 프로그램은 동양 고전 인문아카데미와 중랑 이음 인문학 아카데미로 오는 3월16일부터 3월 말까지 접수받는다.

먼저 동양 고전 인문아카데미는 동양 고전을 통해 어지러운 세상 속에서 중심을 잡고 참다운 나를 찾을 수 있도록 기획됐다.

프로그램은 4월부터 7월까지 매주 목요일 오후 7시에 운영된다. 논어, 중용, 맹자, 대학 등 4개 주제로 4회씩 총 16회의 강연이 진행될 예정이다.

4월 주제는 ‘논어’로 공자가 추구했던 가치를 살펴보는 한편 공자가 살았던 시대를 재구성해보고 그가 이상적 인격으로 제시했던 참다운 사람의 모든 것을 생각해 볼 수 있는 시간을 가진다.

강연은 고전학자인 전호근 교수가 진행한다.

다음으로 중랑 이음 인문학 아카데미는 3월부터 11월까지 매월 마지막 주 1회씩 오후 7시에 진행된다. 경제, 4차 산업, 마을공동체 등 다양한 주제로 생활 속에서 인문학을 가깝게 느끼고 향유할 수 있는 강연들로 구성됐다.

오는 3월31일에는 김사열 국가균형발전위원장이 국가 균형 발전과 지속 가능한 삶을 주제로 강연해 프로그램의 시작을 알릴 예정이다.

특히 두 아카데미는 모두 현장 강의는 물론 실시간 유튜브 라이브로 동시 진행해 현장 강의에 참여하지 못하는 주민도 퇴근길에 휴대폰으로 쉽게 인문학 강좌를 즐길 수 있다.

중랑구립정보도서관의 인문아카데미에 참여하려는 주민은 중랑구립정보도서관 홈페이지 독서문화행사→문화행사신청 란에서 원하는 프로그램을 골라 신청하면 된다.

현장 강의의 경우 50명, 온라인 신청은 제한 없이 접수받는다.

류경기 중랑구청장은 “인문학을 쉽게 접할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련해 주신 중랑구립정보도서관에 감사드린다”며 “이번 인문아카데미 프로그램들을 통해 나 자신도 성찰하고 사회 문제도 함께 생각해 볼 수 있는 좋은 계기가 되길 바란다”고 말했다.

인문아카데미와 관련해 자세한 내용은 중랑구립도서관 홈페이지를 참고하거나 중랑구립정보도서관로 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr