함평군, 코로나19 피해지원 주민세 등 감면 추진

세대주에게 부과되는 개인분 주민세 전액 감면

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 올해 각 세대주에게 부과되는 주민세 개인분 11000원을 전액 감면한다고 11일 밝혔다.

이번 조치는 코로나19 여파로 관광객 감소와 소비위축이 지속됨에 따라 어려움을 겪고 있는 군민들의 사기진작과 납세 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.

감면 대상은 함평군에 주소를 둔 세대주로 별도 신청 절차 없이 직권으로 처리된다.

감면 규모는 주민세 개인분 14000건 1억5천4백여만 원으로 8월에 부과 예정인 주민세에 한 시 적용될 예정이며 착한 임대인에 재산세도 지난해와 동일하게 추진될 예정이다.

재난지원금이 지급되지 않았던 함평군민으로서는 주민세 감면으로 조금이나마 세부담을 줄일 수 있게 됐다.

또 군은 주민세 개인분의 감면으로 1천여만 원의 징수 비용을 절약하고, 고액 체납액 징수에 집중해 세수를 확보한다는 방침이다.

이상익 군수는 “코로나19로 위축된 지역경제에 작은 도움이 되길 바라며, 앞으로도 군민과 함께 어려움을 극복하고 지역경제가 정상화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 함평군은 코로나19로 어려움을 겪는 관내 납세자를 위해 지방세 납부 기한 연장과 징수유예 등 적극적인 세무 행정을 펼치고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr